Сергей Андреев: "России фартануло. Но не забываете про чемпионат мира-2002…"

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев подчеркнул, что России повезло с жеребьевкой на чемпионате мира-2018. При этом экс-хавбек считает, что еще не время радоваться.

Напомним, что вместе с россиянами в группе А сыграют Уругвай, Египет и Саудовская Аравия.

- Фарт такой, что просто обалдеть можно! - начал Андреев. - Уругвай - конечно, серьезная команда, а остальных можно проходить. В то же время мы не та сборная, которая должна забрасывать шапками Египет и Саудовскую Аравию.

- На бумаге-то мы сильнее Египта и Саудовской Аравии?

- На бумаге мы уже лет 20 сильнее многих. На бумагах… А что толку? Вы вспомните чемпионат мира-2002. Не вышли же тогда из группы, хотя тоже, казалось, повезло с квартетом… Так что я спокойно отношусь к такому жребию. Да, повезло, фартануло. Но не пойте дифирамбы! Давайте подождем.

- 1/8 финала, где сыграем с Испанией или Португалией, - потолок для нашей команды?

- Если попадем на Испанию, то все, наверное, закончится. Не надо сейчас вспоминать наш недавний контрольный матч (3:3). Мы все прекрасно понимаем. Португалия - тоже, безусловно, сильна, но с ней будет полегче. (Виталий АЙРАПЕТОВ)