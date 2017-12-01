Сергей Андреев: "России фартануло. Но не забываете про чемпионат мира-2002…"

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев подчеркнул, что России повезло с жеребьевкой на чемпионате мира-2018. При этом экс-хавбек считает, что еще не время радоваться.
Напомним, что вместе с россиянами в группе А сыграют Уругвай, Египет и Саудовская Аравия.
- Фарт такой, что просто обалдеть можно! - начал Андреев. - Уругвай - конечно, серьезная команда, а остальных можно проходить. В то же время мы не та сборная, которая должна забрасывать шапками Египет и Саудовскую Аравию.
- На бумаге-то мы сильнее Египта и Саудовской Аравии?
- На бумаге мы уже лет 20 сильнее многих. На бумагах… А что толку? Вы вспомните чемпионат мира-2002. Не вышли же тогда из группы, хотя тоже, казалось, повезло с квартетом… Так что я спокойно отношусь к такому жребию. Да, повезло, фартануло. Но не пойте дифирамбы! Давайте подождем.
- 1/8 финала, где сыграем с Испанией или Португалией, - потолок для нашей команды?
- Если попадем на Испанию, то все, наверное, закончится. Не надо сейчас вспоминать наш недавний контрольный матч (3:3). Мы все прекрасно понимаем. Португалия - тоже, безусловно, сильна, но с ней будет полегче. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
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Slim Taller
А в чём фарт?! На прошлом чемпионате группа была слабее,а результат известно какой.Египет сильнее Алжиров и Тунисов,у которых выиграть не удалось.
21:39
lokofanat
Первое адекватное мнение из всех этих восторженных визгов.
20:45