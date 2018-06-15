Сергей Андреев: "Против Египта в старте выйдет Дзюба, а не Смолов"

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев считает, что во втором тура чемпионата мира против команды Египта в основном составе выйдет Артем Дзюба, а не Федор Смолов. В первом туре Россия победила Саудовскую Аравию 5:0.

– Против Египта в старте выйдет Дзюба, а не Смолов?

– Я в этом даже не сомневаюсь! Говорят, что стартовый состав после побед не меняют. Меняют! При такой игре нападающего… Счет 5:0, а КПД Смолова невысокий. Он особо ничем и не запомнился. А ведь ему противостояли нулевые защитники. Он играл против обороны-катастрофы! И где был Смолов? (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Сергея Андреева