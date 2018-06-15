Сергей Андреев: "Не переоценивайте результат: Саудовская Аравия - колхоз"

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев призывает болельщиков и журналистов не торопиться с прогнозами на выступление сборной России на чемпионате мира. В первом матче турнира россияне разгромили команду Саудовской Аравии 5:0.



– Есть уверенность, что выйдем из группы?



– Подождите! Я же сказал, что ребят нужно похвалить за победу. Но не переоценивайте этот результат. Саудовская Аравия – колхоз. Разве Египет и Уругвай ее не обыграют? Тоже по три очка наберут. Многое решится во втором туре. Ждем матча Россия – Египет. Хочу призвать СМИ. Не лейте елей! Ребята должны сами понять, что обыграли слишком слабого соперника и тщательно подготовиться к следующей встрече. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Сергея Андреева

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Сборная России на чемпионате мира по футболу