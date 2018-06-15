Сергей Андреев: "Даже "Факел" победил бы Саудовскую Аравию"

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев прокомментировал победу сборной России над Саудовской Аравии со счетом 5:0 в первом матче чемпионата мира. Андреев остался удивлен низким уровнем игры соперника российской команды.

- До матча я не мог поверить, что мы забьем аж пять голов. Но когда увидел, что из себя представляют гости… До счета 2:0 думал, что это команда уровня "Тамбова", "Балтики" и так далее. Мне кажется, даже "Факел", который по спортивному принципу покинул ФНЛ, справился бы с Аравией. Ну просто колхоз! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Сергея Андреева

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Сборная России на чемпионате мира по футболу