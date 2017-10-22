Сердар Таски: "Не понимаю, почему в Европе предостерегают болельщиков от поездки в Россию"

Защитник "Спартака" Сердар Таски отметил, что не понимает СМИ, которые предостерегают болельщиков от поездки в Россию на чемпионат мира 2018 года. Немец выступает за красно-белых с 2013 года. В составе команды защитник провел 73 матча и забил три гола.

- Я уверен, что чемпионат мира в России будет особенным, - цитирует ТАСС Таски. - Я испытываю особенные чувства, играя в стране, где будет проходить самый крупный футбольный турнир, выходя на поле стадиона, на котором будут сыграны матчи чемпионата. Я не понимаю, почему некоторые журналисты в Европе предостерегают болельщиков от поездки в Россию. Если кто-то из друзей спрашивает у меня, стоит ли ему приехать в Россию на чемпионат мира, я отвечаю, что не просто стоит, а нужно сделать это обязательно и всей семьей.