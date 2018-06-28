Сердар Азмун - об уходе из сборной: "Мне пришлось выбирать. И я выбрал мать"

Нападающий "Рубина" Сердар Азмун пояснил, почему решил завершить карьеру в сборной Ирана в 23 года. Он подчеркнул, что из-за давления и критики, связанной с игрой в сборной, здоровье его матери пошатнулось.

– Моей маме удалось победить болезнь, и я был счастлив, – цитирует Le Figaro форварда "Рубина". – Но, к сожалению, из-за критики и оскорблений, которые получаю я и мои партнеры по сборной, ее состояние ухудшилось, болезнь усугубилась. Это поставило меня в сложное положение, когда нужно выбирать. Поэтому я выбираю мать. Это было одно из самых сложных решений для 23-летнего человека, которому пришлось многое пройти, чтобы достичь нынешнего уровня.