Сербия в меньшинстве обыграла Ирландию, Молдавия уступила Уэльсу

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 лидер группы D сборная Сербии одержала победу над Ирландией – 1:0.

Единственный гол был забит на 55-й минуте, его автором стал защитник Александр Коларов. Отметим, что сербы доигрывали встречу в меньшинстве. На 68-й минуте прямую красную карточку получил Никола Максимович. Защитник "Зенита" Бранислав Иванович провел на поле все 90 минут.

В другом матче Австрия и Грузия сыграли вничью – 1:1. На гол Валериане Гвилии австрийцы ответили взятием ворот в исполнении Луиса Шауба. За сборную Грузии сыграли защитники Георгий Наваловский из "СКА-Хабаровск", Соломон Кверквелия из "Локомотива", а также хавбек "Спартака" Джано Ананидзе.

Молдавия уступила Уэльсу – 0:2. В составе валлийцев отличились нападающий Хэл Робсон-Кану и Аарон Рэмси. Напомним, что главным тренером команды Румынии является бывший игрок сборной России Игорь Добровольский.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа D

Ирландия - Сербия - 0:1

Гол: Коларов, 55.

Ирландия: Рэндолф, Кларк, Уорд (О`Дауда, 72), Даффи, Кристи, Хулахан (Мерфи, 62), Мейлер (Хурихэйн, 80), Макклин, Брэйди, Лонг, Уолтерс.

Сербия: Стойкович, Иванович, Коларов, Рукавина, Вукович, Максимович, Матич, Миливоевич, Костич (С.Митрович, 72), Тадич (Гудель, 82), А.Митрович (Прийович, 80).

Предупреждения: Рукавина, 53. Брэйди, 70. Макклин, 74. Стойкович, 90+4.

Удаление: Максимович (Сербия), 68.

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

5 сентября. Дублин. Стадион Aviva Stadium.

Австрия - Грузия - 1:1 (1:1)

Голы: Гвилия, 8 (0:1). Шауб, 43 (1:1).

Австрия: Линднер, Драгович, Хинтереггер, Бауэр, Дансо, Баумгартлингер, Алаба (Шауб, 38), Кайнц, Гриллич (Ильзанкер, 80), Арнаутович, Харник (Янко, 68).

Грузия: Макаридзе, Наваловский, Кашия, Кверквелия, Какабадзе, Канкава, Ананидзе, Квеквескири, Казаишвили (Хочолава, 90+2), Гвилия (Меребашвили, 69), Квилитая (Двалишвили, 88).

Предупреждения: Кайнц, 53. Дансо, 79. Квилитая, 82.

Судья: Гринфельд (Израиль).

5 сентября. Вена. Стадион Ernst Happel.

Молдавия - Уэльс - 0:2 (0:0)

Голы: Робсон-Кану, 80 (0:1). Рэмси, 90+3 (0:2).

Молдавия: Чебану, Бордиян, Епуряну, Посмак, Граур (Бугаев, 85), Разгонюк, Ионицэ (Амброс, 85), Дедов, Пащенко (Кожокарь, 70), Антон, Гынсарь.

Уэльс: Хеннесси, Гантер, Уильямс, Честер, Дэйвис, Рэмси, Кинг (Воукс, 67), Аллен, Бэйл, Робсон-Кану (Эдвардс, 88), Лоуренс (Вудберн, 61).

Предупреждения: Епуряну, 10. Кинг, 44. Дедов, 45. Граур, 53. Робсон-Кану, 57.

Судья: Рачковски (Польша).

5 сентября. Кишинев. Стадион Zimbru.