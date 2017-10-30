Сербия уволила Муслина после выхода команды на чемпионат мира-2018

Главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин ушел в отставку, сообщает пресс-служба Футбольного союза Сербии. Контракт расторгнут по обоюдному согласию, другие причины такого решения не уточняются. Исполнять обязанности главного тренера национальной команды будет Младен Крстаич, который до этого помогал Муслину. Именно он будет руководить сборной в ноябрьских товарищеских матчах с Китаем и Кореей.

Напомним, Муслин возглавил Сербию в апреле 2016 года и вывел команду на чемпионат мира-2018. Местные СМИ сообщают, что сборную к турниру будет готовить Иван Йованович, известный по работе с кипрским АПОЭЛ, который выходил в плей-офф Лиги чемпионов. Ранее этот специалист никогда не работал со сборными.