Сербия уступила Австрии, а Ирландия одолела Молдавию

Сборная Сербии в матче отбора ЧМ-2018 в группе D уступила Австрии со счетом 2:3, но осталась на первом месте, опережая перед заключительным туром Уэльс всего на одно очко. Австрийцы набрали 12 баллов и все равно лишились шансов на попадание на ЧМ-2018.

Напомним, что возглавляет сборную Сербии известный в России специалист Славолюб Муслин. Весь матч в составе сербов отыграл защитник "Зенита" Бранислав Иванович.

В другом матче группы Ирландия взяла верх над Молдавией и набрала 16 очков, поэтому имеет шансы на выход на чемпионат мира.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа D

Ирландия - Молдавия - 2:0 (2:0)

Голы: Мерфи, 2 (1:0). Мерфи, 19 (2:0).

Ирландия: Рэндолф, Кларк, Уорд, Даффи, Кристи, Хулахан (Макгиди, 79), Мейлер, Хендрик, О`Дауда, Мерфи (Артер, 79), Ш.Лонг (Магуайр, 83).

Молдавия: Чебану, Бордиян, Епуряну, Раку, Разгонюк, Гацкан, Ионицэ, Дедов (Кочук, 55), Антон, Гынсарь, Плэтикэ (Амброс, 79).

Предупреждения: Разгонюк, 41. Артер, 90.

Удаление: Гацкан, 90+2.

Судья: Найхайс (Голландия).

Австрия - Сербия - 3:2 (1:1)

Голы: Миливоевич, 11 (0:1). Бургшталлер, 25 (1:1). Арнаутович, 76 (2:1). Матич, 83 (2:2). Арнаутович, 89 (3:2).

Австрия: Линднер, Драгович, Бауэр, Вебер, Дансо, Баумгартлингер, Ильзанкер, Кайнц (Шауб, 61), Гриллич (Лазаро, 77), Арнаутович, Бургшталлер (Грегорич, 82).

Сербия: Стойкович, Иванович, Коларов, Рукавина (Ляич, 69), Настасич, С.Митрович, Матич, Миливоевич, Гачинович (Прийович, 87), Тадич, А.Митрович.

Предупреждения: Вебер, 43. Ильзанкер, 44. Бургшталлер, 55. Бауэр, 70. Драгович, 90+2.

Судья: Краловец (Чехия).