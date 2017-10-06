Сербия уступила Австрии, а Ирландия одолела Молдавию

Сборная Сербии в матче отбора ЧМ-2018 в группе D уступила Австрии со счетом 2:3, но осталась на первом месте, опережая перед заключительным туром Уэльс всего на одно очко. Австрийцы набрали 12 баллов и все равно лишились шансов на попадание на ЧМ-2018.
Напомним, что возглавляет сборную Сербии известный в России специалист Славолюб Муслин. Весь матч в составе сербов отыграл защитник "Зенита" Бранислав Иванович.
В другом матче группы Ирландия взяла верх над Молдавией и набрала 16 очков, поэтому имеет шансы на выход на чемпионат мира.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Европа
Группа D
Ирландия - Молдавия - 2:0 (2:0)
Голы: Мерфи, 2 (1:0). Мерфи, 19 (2:0).
Ирландия: Рэндолф, Кларк, Уорд, Даффи, Кристи, Хулахан (Макгиди, 79), Мейлер, Хендрик, О`Дауда, Мерфи (Артер, 79), Ш.Лонг (Магуайр, 83).
Молдавия: Чебану, Бордиян, Епуряну, Раку, Разгонюк, Гацкан, Ионицэ, Дедов (Кочук, 55), Антон, Гынсарь, Плэтикэ (Амброс, 79).
Предупреждения: Разгонюк, 41. Артер, 90.
Удаление: Гацкан, 90+2.
Судья: Найхайс (Голландия).
Австрия - Сербия - 3:2 (1:1)
Голы: Миливоевич, 11 (0:1). Бургшталлер, 25 (1:1). Арнаутович, 76 (2:1). Матич, 83 (2:2). Арнаутович, 89 (3:2).
Австрия: Линднер, Драгович, Бауэр, Вебер, Дансо, Баумгартлингер, Ильзанкер, Кайнц (Шауб, 61), Гриллич (Лазаро, 77), Арнаутович, Бургшталлер (Грегорич, 82).
Сербия: Стойкович, Иванович, Коларов, Рукавина (Ляич, 69), Настасич, С.Митрович, Матич, Миливоевич, Гачинович (Прийович, 87), Тадич, А.Митрович.
Предупреждения: Вебер, 43. Ильзанкер, 44. Бургшталлер, 55. Бауэр, 70. Драгович, 90+2.
Судья: Краловец (Чехия).
Дополнительная информация
- Зенит СПб
- Сборная Ирландии
- Сборная Австрии (Футбол)
- Сборная Сербии (Футбол)
- Бранислав Иванович
- Сборная Уэльса
- Славолюб Муслин
- сборная Молдавии
*КОСТАРИКАНЕЦ*
СЭ уже не торт.
00:08
Спринт
Футбольная сборная по определению не может набрать баллы, а только турнирные очки. Якобы спортивный сайт "С-Э" не путайте футбол с гимнастикой. Очередное предупреждение за дилетантство и служебное не соответствие.
23:54 6 октября