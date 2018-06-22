Сербия - Швейцария: составы команд. Иванович и Цубер - в "старте"

Стали известны составы Сербии и Швейцарии на матч группового турнира чемпионата мира-2018. С первых минут в составе сербов выйдет защитник "Зенита" Бранислав Иванович. За швейцарцев на поле появится экс-хавбек ЦСКА Стивен Цубер, забивший в первом туре Бразилии (1:1).

Сербия: Стойкович - Иванович, Миленкович, Д. Тошич, Коларов - Матич, Миливоевич - Тадич, Милинкович-Савич - Костич - Митрович.

Швейцария: Зоммер - Лихтштайнер, Шер, Аканджи, Р. Родригес - Бехрами, Джака - Шачири, Джемаили, Цубер - Сеферович.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Сербия - Швейцария, который пройдет в Калининграде и начнется в 21.00 по московскому времени.

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