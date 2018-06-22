Сербия - Швейцария: прогноз букмекеров

В пятницу, 22 июня, в Калининграде пройдет матч группового турнира чемпионата мира-2018 по футболу. Сборные Сербии и Швейцарии сыграют на стадионе "Калининград Арена". Начало встречи – 21.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы Сербии на победу с коэффициентом 2,98, на ничью – 3,01, а успех Швейцарии – 2,62.

Знаешь, кто победит и каким будет счет? Коэффициенты Winline – здесь.

Сербия – Швейцария: чемпионат мира по футболу, 22 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь