Сербия - Швейцария: Иванович проводит 105-й матч за сборную

Защитник сборной Сербии Бранислав Иванович вышел в стартовом составе на матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Швейцарии. Для футболиста "Зенита" это 105-я игра в составе национальной команды (с учетом игр за Сербию и Черногорию). Он является рекордсменом страны по этому показателю. Помимо него, больше ста встреч провели только Деян Станкович (103) и Саво Милошевич (102).
В составе сборной Швейцарии Штефан Лихтштайнер проводит 102-й матч. Рекорд у швейцарцев принадлежит Хайнцу Херманну (118).
- Зенит СПб
- Сборная Сербии (Футбол)
- Станкович Д. (футбол)
- Саво Милошевич
- Бранислав Иванович
- Сборная Швейцарии (футбол)
- Штефан Лихтштайнер