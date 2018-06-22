Сербия - Швейцария: Иванович проводит 105-й матч за сборную

Защитник сборной Сербии Бранислав Иванович вышел в стартовом составе на матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Швейцарии. Для футболиста "Зенита" это 105-я игра в составе национальной команды (с учетом игр за Сербию и Черногорию). Он является рекордсменом страны по этому показателю. Помимо него, больше ста встреч провели только Деян Станкович (103) и Саво Милошевич (102).

В составе сборной Швейцарии Штефан Лихтштайнер проводит 102-й матч. Рекорд у швейцарцев принадлежит Хайнцу Херманну (118).

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