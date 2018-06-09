Сербия разгромила Боливию, Иванович забил шикарный гол

Сборная Сербии разгромила Боливию в последнем товарищеском матче перед ЧМ-2018. Один из голов провел защитник "Зенита" Бранислав Иванович. Ему удался эффектный удар после серии точных передач, включая пас в падении через себя.

Товарищеский матч

Сербия - Боливия - 5:1 (4:0)

Голы: Митрович, 4 (1:0). Ляич, 19 (2:0). Митрович, 23 (3:0). Иванович, 42 (4:0). Кампос, 48 (4:1). Митрович, 68 (5:1).

Сербия: Стойкович (Райкович, 80), Тошич (Рукавина, 67), Иванович, Коларов, Миленкович, Тадич (Радоньич, 85), Ляич, Матич (Миливоевич, 46), Костич, Милинкович-Савич (Груич, 63), Митрович (Прийович, 70).

Боливия: Вискарра, Ральдес, Сааведра (Рибера, 57), Аким, Сагредо, Аньес, Кампос (Р.Варгас, 69), Бехарано (Л.Варгас, 80), Хустиниано (Родригес, 75), Санчес (Али, 63), Арсе (Вака, 51).

Предупреждения: Миленкович, 9. Аньес, 53.

9 июня. Грац. Стадион "Merkur Arena".