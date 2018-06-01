Сербия объявила состав на чемпионат мира-2018

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич огласил окончательную заявку национальной команды на предстоящий чемпионат мира. В ее состав вошли 23 человека.
Список заявленных футболистов выглядит так:
Вратари: Владимир Стойкович ("Партизан"), Предраг Райкович ("Маккаби Тель-Авив"), Марко Дмитрович ("Эйбар").
Защитники: Александр Коларов ("Рома"), Антонио Рукавина ("Вильярреал"), Милан Родич ("Црвена Звезда"), Бранислав Иванович ("Зенит"), Урош Спаич ("Краснодар"), Милош Велькович ("Вердер"), Душко Тошич ("Бешикташ"), Никола Миленкович ("Фиорентина").
Полузащитники: Неманья Матич ("Манчестер Юнайтед"), Лука Миливоевич ("Фиорентина"), Марко Груич ("Кардифф Сити"), Душан Тадич ("Саутгемптон"), Андрия Живкович ("Бенфика"), Филип Костич ("Гамбург"), Неманья Радонич ("Црвена Звезда"), Сергей Милинкович-Савич ("Лацио"), Адам Льяич ("Торино").
Нападающие: Александр Митрович ("Фулхэм"), Александар Прийович ("ПАОК"), Лука Йович ("Айнтрахт").
Таким образом, из расширенного списка в окончательную заявку не попадут Матия Настасич ("Шальке 04"), Неманья Максимович ("Валенсия"), Александр Йованович ("Орхус").
Сборная Сербии на ЧМ-2018 сыграет в группе с Коста-Рикой, Швейцарией и Бразилией.
- Маккаби Тель-Авив (Футбол)
- Партизан (Футбол)
- Зенит СПб
- Манчестер Юнайтед
- Шальке
- Вердер
- Гамбург (Футбол)
- Лацио
- Фиорентина
- Валенсия (футбол)
- Бенфика (футбол)
- Саутгемптон
- Краснодар
- Фулхэм
- Кардифф Сити
- Бешикташ (Футбол)
- Сборная Сербии (Футбол)
- Вильярреал
- Бранислав Иванович
- ПАОК (Футбол)
- Црвена Звезда (Футбол)
- Александр Коларов
- Торино
- Душан Тадич
- Неманья Матич
- Льяич
- Милан Родич
- Эйбар
- Предраг Райкович
- Матия Настасич
- Неманья Максимович
- Лука Миливоевич
- Урош Спаич
- Владимир Стойкович
- Александр Митрович
- Орхус