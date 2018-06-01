Сербия объявила состав на чемпионат мира-2018

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич огласил окончательную заявку национальной команды на предстоящий чемпионат мира. В ее состав вошли 23 человека.

Список заявленных футболистов выглядит так:

Вратари: Владимир Стойкович ("Партизан"), Предраг Райкович ("Маккаби Тель-Авив"), Марко Дмитрович ("Эйбар").

Защитники: Александр Коларов ("Рома"), Антонио Рукавина ("Вильярреал"), Милан Родич ("Црвена Звезда"), Бранислав Иванович ("Зенит"), Урош Спаич ("Краснодар"), Милош Велькович ("Вердер"), Душко Тошич ("Бешикташ"), Никола Миленкович ("Фиорентина").

Полузащитники: Неманья Матич ("Манчестер Юнайтед"), Лука Миливоевич ("Фиорентина"), Марко Груич ("Кардифф Сити"), Душан Тадич ("Саутгемптон"), Андрия Живкович ("Бенфика"), Филип Костич ("Гамбург"), Неманья Радонич ("Црвена Звезда"), Сергей Милинкович-Савич ("Лацио"), Адам Льяич ("Торино").

Нападающие: Александр Митрович ("Фулхэм"), Александар Прийович ("ПАОК"), Лука Йович ("Айнтрахт").

Таким образом, из расширенного списка в окончательную заявку не попадут Матия Настасич ("Шальке 04"), Неманья Максимович ("Валенсия"), Александр Йованович ("Орхус").

Сборная Сербии на ЧМ-2018 сыграет в группе с Коста-Рикой, Швейцарией и Бразилией.