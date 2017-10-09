Сербия - на ЧМ-2018, Ирландия вышла в "стыки"

Сборная Сербии обыграла Грузию со счетом 1:0. Победный гол на счету нападающего Александра Прийовича. Сербы набрали в группе D 21 очко и выиграли группу. Грузия с 5-ю очками заняла 5-е место.

В параллельном матче сборная Ирландии выиграла у Уэльса - 1:0. Гол забил форвард Джеймс Макклин. Таким образом, ирландцы заняли второе место в группе и вышли в стыковые матчи. Валлийцы расположились на третьем месте.

Сборная Австрии с минимальным счетом обыграла Молдавию 1:0 благодаря голу Луиса Шауба.

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Группа D

Сербия - Грузия - 1:0 (0:0)

Гол: Прийович, 74 (1:0).

Сербия: Стойкович, Тошич, Иванович, Коларов, Рукавина, Ник.Максимович, Матич, Гудель, Тадич (Костич, 88), Ляич (Прийович, 61), А.Митрович (Миливоевич, 76).

Грузия: Макаридзе, Наваловский, Кашия, Какабадзе, Хочолава, Канкава, Джигаури (Хуфнагель, 86), Казаишвили, Абурджания (Двалишвили, 82), Гвилия, Квилитая (Меребашвили, 78).

Предупреждения: Квилитая, 19. Матич, 43. Ник.Максимович, 70. Гвилия, 86.

Судья: Гиль (Польша).

09 октября. Белград. Стадион "Rajko Mitic Stadium".

Уэльс - Ирландия - 0:1 (0:0)

Гол: Макклин, 57 (0:1).

Уэльс: Хеннесси, Гантер, Э.Уильямс, Честер, Дэйвис, Ледли, Рэмси, Кинг (Вудберн, 65), Аллен (Джон.Уильямс, 37), Робсон-Кану (Воукс, 71), Лоуренс.

Ирландия: Рэндолф, Кларк, С.Уорд, Даффи, Кристи, Мейлер, Макклин, Брэйди, Хендрик, Артер (Уилан, 78), Мерфи (Лонг, 90+2).

Предупреждения: Аллен, 16. Мерфи, 72. Кларк, 79. Рэндолф, 90. Макклин, 90+2. Мейлер, 90+6.

Судья: Скомина (Словения).

09 октября. Кардифф. Стадион "Cardiff City Stadium".

Молдавия - Австрия - 0:1 (0:0)

Гол: Шауб, 69 (0:1).

Молдавия: Чебану, Бордиян, Епуряну, Болохан (Паирель, 86), Разгонюк, Ионицэ, Кочук, Антон, Гынсарь, Плэтикэ (Амброс, 80), Иванов (Кожокарь, 70).

Австрия: Линднер, Бауэр, Линхарт, Вебер, Дансо, Баумгартлингер, Кайнц (Лазаро, 59), Шауб, Гриллич, Арнаутович (Шобесбергер, 81), Бургшталлер (Янко, 46).

Предупреждения: Ионицэ, 19. Кочук, 37. Иванов, 65. Гынсарь, 76. Баумгартлингер, 90+3.

Удаление: Ионицэ (Молдавия), 55.

Судья: Фертентен (Бельгия).

09 октября. Кишинев. Стадион "Zimbru".