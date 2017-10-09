Сербия - на ЧМ-2018, Ирландия вышла в "стыки"

Сборная Сербии обыграла Грузию со счетом 1:0. Победный гол на счету нападающего Александра Прийовича. Сербы набрали в группе D 21 очко и выиграли группу. Грузия с 5-ю очками заняла 5-е место.
В параллельном матче сборная Ирландии выиграла у Уэльса - 1:0. Гол забил форвард Джеймс Макклин. Таким образом, ирландцы заняли второе место в группе и вышли в стыковые матчи. Валлийцы расположились на третьем месте.
Сборная Австрии с минимальным счетом обыграла Молдавию 1:0 благодаря голу Луиса Шауба.
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Отборочный турнир
Европа
Группа D
Сербия - Грузия - 1:0 (0:0)
Гол: Прийович, 74 (1:0).
Сербия: Стойкович, Тошич, Иванович, Коларов, Рукавина, Ник.Максимович, Матич, Гудель, Тадич (Костич, 88), Ляич (Прийович, 61), А.Митрович (Миливоевич, 76).
Грузия: Макаридзе, Наваловский, Кашия, Какабадзе, Хочолава, Канкава, Джигаури (Хуфнагель, 86), Казаишвили, Абурджания (Двалишвили, 82), Гвилия, Квилитая (Меребашвили, 78).
Предупреждения: Квилитая, 19. Матич, 43. Ник.Максимович, 70. Гвилия, 86.
Судья: Гиль (Польша).
09 октября. Белград. Стадион "Rajko Mitic Stadium".
Уэльс - Ирландия - 0:1 (0:0)
Гол: Макклин, 57 (0:1).
Уэльс: Хеннесси, Гантер, Э.Уильямс, Честер, Дэйвис, Ледли, Рэмси, Кинг (Вудберн, 65), Аллен (Джон.Уильямс, 37), Робсон-Кану (Воукс, 71), Лоуренс.
Ирландия: Рэндолф, Кларк, С.Уорд, Даффи, Кристи, Мейлер, Макклин, Брэйди, Хендрик, Артер (Уилан, 78), Мерфи (Лонг, 90+2).
Предупреждения: Аллен, 16. Мерфи, 72. Кларк, 79. Рэндолф, 90. Макклин, 90+2. Мейлер, 90+6.
Судья: Скомина (Словения).
09 октября. Кардифф. Стадион "Cardiff City Stadium".
Молдавия - Австрия - 0:1 (0:0)
Гол: Шауб, 69 (0:1).
Молдавия: Чебану, Бордиян, Епуряну, Болохан (Паирель, 86), Разгонюк, Ионицэ, Кочук, Антон, Гынсарь, Плэтикэ (Амброс, 80), Иванов (Кожокарь, 70).
Австрия: Линднер, Бауэр, Линхарт, Вебер, Дансо, Баумгартлингер, Кайнц (Лазаро, 59), Шауб, Гриллич, Арнаутович (Шобесбергер, 81), Бургшталлер (Янко, 46).
Предупреждения: Ионицэ, 19. Кочук, 37. Иванов, 65. Гынсарь, 76. Баумгартлингер, 90+3.
Удаление: Ионицэ (Молдавия), 55.
Судья: Фертентен (Бельгия).
09 октября. Кишинев. Стадион "Zimbru".
- Сборная Ирландии
- Сборная Австрии (Футбол)
- Сборная Сербии (Футбол)
- Сборная Грузии
- Сборная Уэльса
- сборная Молдавии
parallich
Жду сербов в спб!!! ВТорая комана за которой будет пристальное внимание
00:11
rusfed 2.0
Ирландия будет свободной!
23:46 9 октября
Thomas_Boy_
Прощай, вонючий Уэльс!
23:44 9 октября
Jean4
Все команды за которые сегодня болел, победили. Сербия, Хорватия, Ирландия!
23:43 9 октября
Shast1983.83
Наконец сербы прошли отбор,поздравления братьям
23:43 9 октября
Doberm@n
Братья! Добро пожаловать!!!
23:43 9 октября
rotor
Сербы молодцы!
23:41 9 октября