Сербия – Бразилия: прямая трансляция, видео

Сегодня, в среду, национальная команда Сербии проведет заключительный матч группового турнира чемпионата мира-2018. Европейская сборная продолжает бороться за место в плей-офф, Все решится в сегодняшней игре с Бразилией. Она состоится на стадионе "Спартак" в Москве и начнется в 21.00 по местному времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Сербия – Бразилия. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Сербия – Бразилия.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать видеостудия "Спорт-Экспресса" – в ней будут уникальные гости, прямые включения из городов, принимающих чемпионат мира. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира. Подключайтесь – будет интересно!