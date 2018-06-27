Сербия – Бразилия: прямая трансляция – в 21.00 (видео)

В среду, 27 июня, Сербия проведет главный для себя матч на чемпионате мира-2018 в России. Соперник – Бразилия. На кону – выход в плей-офф, на который пока претендуют обе команды. Встреча состоится на арене "Спартак" и начнется в 21.00 по московскому времени. В это же время начнется матч Швейцария – Коста-Рика.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Сербия – Бразилия. (ВИДЕО)

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Прямой эфир Сербия – Бразилия.

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