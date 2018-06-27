Сербия - Бразилия: прогноз букмекеров

В среду, 27 июня, в Москве пройдет матч заключительного тура группового турнира чемпионата мира по футболу-2018. Сборные Сербии и Бразилии сыграют на стадионе "Спартак". Начало встречи – 21.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы на победу Сербии с коэффициентом 6,72, на ничью – 4,34, а успех Бразилии – 1,53.

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Сербия - Бразилия: чемпионат мира по футболу, 27 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)

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