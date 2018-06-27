Сербия - Бразилия: Иванович не попал в стартовый состав сербов

Стали известны составы Сербии и Бразилии на матч группового турнира чемпионата мира-2018. Защитник "Зенита" Бранислав Иванович не попал в стартовый состав балканской команды. В предыдущих двух встречах он провел 90 минут и получил одну желтую карточку.

Сербия: Стойкович - Велькович, Миленкович, Рукавина, Коларов - Матич, Костич - Тадич, Милинкович-Савич, Ляич - Митрович,

Бразилия: Алиссон - Фагнер, Тиагу Силва, Миранда, Марселу - Каземиру, Паулинью, Коутинью - Виллиан, Габриэл Жезус, Неймар.

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Сербия - Бразилия: чемпионат мира по футболу, 27 июня 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 21.00 (время московское)