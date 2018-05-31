23:14 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сенегал не сумел обыграть Люксембург


Вничью завершился товарищеский матч Сенегал - Люксембург (0:0).

В составе африканской сборной на поле выходил бывший форвард "Краснодара" Мусса Конате.

Товарищеский матч

Люксембург - Сенегал - 0:0

Люксембург: Мори, Малгет, Карлсон (Ениш, 80), Мутш (Даниел да Мота, 56. Бонерт, 90+3), Жоаким (Махмутович, 90+4), Герсон, Янс, Мартинс Перейра (Скендерович, 83), Баррейро, Тюрпель, Родригеш.

Сенегал: К.Н`Диай, Сисс (Гассама, 46), Кулибали (Сане, 46), Ваге, А.Н`Диай (Ндой, 69), Куяте, Гуйе (Ндиай, 46), Ньянг, Конате, Кейта (Диуф, 46), Сарр (Сако, 65).

Предупреждения: Мартинс Перейра, 74. Даниел да Мота, 87. Ньянг, 90.

Судья: Эстрада Фернандес (Испания).

31 мая. Люксембург. Стадион "Josy Barthel".

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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