Сенегал – Колумбия: пенальти в ворота южноамериканцев отменен. Кто прав - судья или ВАР?

На 16-й минуте матча чемпионата мира Сенегал - Колумбия ошибся сербский рефери Милорад Мажич, назначивший пенальти в ворота колумбийцев. Судья с его позиции не мог видеть всех деталей единоборства Давинсона Санчеса с Садио Мане, но он решил, что Санчес сбил соперника.

С этим не согласился видеоарбитр из Голландии Данни Маккели. Он предложил Мажичу посмотреть видеозапись эпизода. Тот это сделал, убедился, что Санчес сыграл пяткой и выбил мяч, и свое первоначальное решение отменил - 11-метровый удар не выполнялся. (Александр БОБРОВ)

16-я минута матча Сенегал - Колумбия.

16-я минута матча Сенегал - Колумбия.

16-я минута матча Сенегал - Колумбия.

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