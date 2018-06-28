Сенегал - Колумбия: Мина признан лучшим игроком встречи

Колумбийский защитник Йерри Мина признан лучшим игроком встречи группового этапа чемпионата мира между Сенегалом и Колумбией. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу колумбийцев, Мина забил единственный гол в этой встрече.
The @Budweiser #ManoftheMatch for #SENCOL is Yerry Mina! pic.twitter.com/kuBbnmhT9u– FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 28 июня 2018 г.
Сборная Колумбии вышла в плей-офф турнира с первого места в группе. В 1/8 финала она встретится с Англией или Бельгией (3 июля, Москва, "Спартак").
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