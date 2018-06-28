19:07 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сенегал - Колумбия: Мина признан лучшим игроком встречи


Колумбийский защитник Йерри Мина признан лучшим игроком встречи группового этапа чемпионата мира между Сенегалом и Колумбией. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу колумбийцев, Мина забил единственный гол в этой встрече.

Сборная Колумбии вышла в плей-офф турнира с первого места в группе. В 1/8 финала она встретится с Англией или Бельгией (3 июля, Москва, "Спартак").

Все о чемпионате мира-2018    

Опрос

Кто, если не Германия? Какая команда - фаворит ЧМ-2018?
голосовать
К комментариям
0
Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
Материалы других СМИ