Сенегал - Колумбия: Мина признан лучшим игроком встречи

Колумбийский защитник Йерри Мина признан лучшим игроком встречи группового этапа чемпионата мира между Сенегалом и Колумбией. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу колумбийцев, Мина забил единственный гол в этой встрече.

Сборная Колумбии вышла в плей-офф турнира с первого места в группе. В 1/8 финала она встретится с Англией или Бельгией (3 июля, Москва, "Спартак").

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