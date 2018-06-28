Сенегал - Колумбия: прогноз букмекеров

В четверг, 28 июня, в Самаре пройдет матч заключительного тура группового турнира чемпионата мира по футболу-2018. Сборные Сенегала и Колумбии сыграют на стадионе "Самара Арена". Начало встречи – 17.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы на победу Сенегала с коэффициентом 4,55, на ничью – 3,61, а успех Колумбии – 1,86.

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Сенегал – Колумбия: чемпионат мира по футболу, 28 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)

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