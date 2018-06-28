Сенегал - Колумбия: гол Мины отправил колумбийцев в плей-офф ЧМ-2018

Матч группового этапа чемпионата мира между сборными Сенегала и Колумбии завершился со счетом 0:1. Этот результат позволил колумбийцам выйти в плей-офф с первого места в группе. Сенегал стал третьим и не попал в 1/8 финала турнира.

В первом тайме забитых мячей не было. На 30-й минуте был заменен полузащитник колумбийцев Хамес Родригес, сразу же отправившийся в раздевалку.

Во втором тайме Колумбии удалось реализовать стандартное положение. Кинтеро выполнил подачу с угла поля, Мина выпрыгнул выше защитников сборной Сенегала и головой отправил мяч в ворота.

Чемпионат мира - 2018

Группа H

Сенегал - Колумбия - 0:1 (0:0)

Гол: Мина, 74.

Сенегал: К.Н`Диай, Гассама, Сане, Кулибали, Сабали (Ваге, 74), Сарр, Куяте, Гей, Мане, Бальде (Конате, 80), Ньянг (Сако, 86).

Колумбия: Оспина, Ариас, Д.Санчес, Мина, Мохика, Х.Куадрадо, Урибе (Лерма, 83), К.Санчес, Кинтеро, Хамес Родригес (Муриэль, 31), Фалькао (Борха, 89).

Предупреждения: Мохика, 45. Ньянг, 51.

Судьи: Мажич, Джурджевич, Ристич (все Сербия).

ВАР: Маккели (Голландия). Данкерт (Германия), Ди Либераторе, Рокки (все Италия).

28 июня.

Самара. Стадион "Самара Арена". 41970 зрителей.

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