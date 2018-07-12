Сенатор из Бельгии: "Потрясен уровнем организации ЧМ-2018. Мы почувствовали теплоту российских душ"

Член Сената Бельгии Алан Дестекс заявил, что чемпионат мира-2018 проходит на высшем уровне, а россияне очень гостеприимны.

- Я был потрясен уровнем организации. Все на очень высоком уровне, - цитирует "Р-Спорт" Дестекса. - Мы почувствовали теплоту российских душ. Мы много общались с россиянами, и хотя не все хорошо знают английский язык, мы понимали друг друга.

Напомним, сборная Бельгии 14 июля сыграет в матче за 3-е место против Англии.

Бельгия - Англия: чемпионат мира по футболу, 14 июля 2018, онлайн-трансляция матча за 3-е место - начало в 17.00 (время московское)