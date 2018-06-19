Семья Месси приедет на матч Аргентины против Хорватии

Семья нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в составе жены Антонеллы Рокуццио и сыновей пятилетнего Тьяго и двухлетнего Матео посетит второй матч латиноамериканцев на чемпионате мира против Хорватии, сообщается в Твиттере We are Messi.

Напомним, что перый матч аргентинцы сыграли вничью, не сумев переиграть Исландию (1:1). В этой встрече Месси не реализовал пенальти. В свою очередь хорваты свой матч против Нигерии довели до уверенной победы (2:0).

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