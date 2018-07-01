Семен Павличенко: "Испанские футболисты – не роботы, сборная России может победить"

Чемпион мира 2015 года в санном спорте Семен Павличенко отметил, что игроки сборной Испании тоже могут ошибаться и могут проиграть команде России в матче 1/8 финала чемпионата мира.

- Шансы есть всегда, я надеюсь, что ребята готовы к матчу и физически, и морально. Они обладают большим опытом, осталось только пожелать им удачи и успехов, - цитирует ТАСС Павличенко. - Они могут выиграть просто потому, что они русские ребята. Все в этой жизни реально. Испанцы не роботы, они тоже люди и могут ошибаться.

Я не считаю нашу команду слабой, нашим футболистам надо выйти на игру с внутренними силами и уверенностью в том, что они могут победить испанцев. Не знаю, каким будет исход, но мы в ребят верим, они – наши.

Все о чемпионате мира по футболу-2018

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)