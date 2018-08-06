Семь стадионов ЧМ-2018 будут переданы в собственность регионов

Семь стадионов, построенных к чемпионату мира-2018, будут переданы в собственность региональных властей. Это следует из Концепции наследия турнира, подписанной премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"В целях эффективного использования предусмотрена передача 7 стадионов (в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске) в 2019 году из собственности Российской Федерации в собственность субъектов Российской Федерации", – говорится в документе.

Стадионы "Лужники", "Санкт-Петербург", "Казань Арена" и "Фишт" уже находятся в собственности субъектов федерации, а стадион "Спартак" – в частной собственности.

Данным документом определяются основные направления использования арен, тренировочных площадок, временных строений и сооружений после турнира. Согласно концепции, все стадионы планируется использовать для проведения матчей ПФЛ, ФНЛ и РПЛ, а также международных матчей и других культурно-спортивных мероприятий.

"В целях эффективной эксплуатации тренировочных площадок предусмотрено их использование детско-юношескими спортивными школами по футболу для учебно-тренировочного процесса, а также для проведения спортивных соревнований. Собственниками площадок являются субъекты Федерации, муниципальные образования и организации.

Для снижения налоговой нагрузки и исключения перекрестного субсидирования высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации и городам-организаторам рекомендуется принять или скорректировать нормативные правовые акты, предусмотрев в них освобождение от уплаты налога на имущество организаций (в компетенции субъектов РФ) и земельного налога (в компетенции муниципалитетов городов-организаторов) организаций, осуществляющих эксплуатацию стадионов", – отмечается в документе.

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала Франция. Сборная России впервые в новейшей истории вышла в плей-офф и дошла до 1/4 финала турнира.