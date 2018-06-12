Сэм Эллардайс: "На месте главного тренера сборной Англии должен быть я"

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс признался, что завидует ныневшему наставнику команды Гарету Саутгейту.

- Зависть - вот то, что я чувствую. Тотальное разочарование, - цитирует 63-летнего специалиста The Telegraph. - Я должен был ехать на чемпионат мира в Россию. К сожалению, обстоятельства сложились иначе.

Напомним, в 2016 году Эллардайс был назначен главным тренером сборной Англии, но провел с ней лишь один матч. Через 67 дней после назначения он оставил свою должность в связи с расследованием СМИ о коррупции при проведении трансферов.

Сборная Англии на групповой стадии чемпионата мира сыграет в группе G против команд Туниса (18 июня, Волгоград), Панамы (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгии (28 июня, Калининград).

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