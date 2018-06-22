Семь аргентинцев будут привлечены к ответственности за избиение хорватского фаната на матче ЧМ-2018

Семеро аргентинских болельщиков будут привлечены к административной ответственности за избиение болельщика Хорватии на стадионе в Нижнем Новгороде, сообщает "Р-Спорт". Ранее в интернете появилось видео, на котором несколько болельщиков Аргентины наносят удары руками и ногами поклоннику хорватской сборной после матча группового турнира чемпионата мира-2018. Хорваты одержали победу над вице-чемпионами мира со счетом 3:0.

"По информации, которую оргкомитет получил от правоохранительных органов Нижнего Новгорода, по итогам вчерашнего матча между сборными Аргентины и Хорватии на семерых граждан Аргентины составлены протоколы по факту административных правонарушений. Не исключено, что по итогам судебных решений в отношении данных граждан их паспорта болельщиков будут аннулированы", - говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета "Россия-2018".

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