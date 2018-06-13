Сэлфи-палку можно будет брать на матчи ЧМ-2018, зонт-трость – нет

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что болельщики смогут брать с собой на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года сэлфи-палки, а зонты, длиннее 25 сантиметров, будут запрещены.

Чемпионат мира по футболу, который впервые пройдет на территории России, стартует в четверг матчем между сборными России и Саудовской Аравии на московском стадионе "Лужники".

– Если не ошибаюсь, по сэлфи-палкам принято положительное решение, мы их отстояли. Таких вопросов было очень много. Например, были запрещены все зонты-трости. С собой можно проносить только складной зонт не длиннее 25 сантиметров. Не забываем комедию с Пьером Ришаром, там от зонтика много людей полегло, – цитирует "РИА Новости" Сорокина.

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