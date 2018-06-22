"Сексизм и неуважение". Министр безопасности Аргентины о поступке фаната, оскорбившего россиянку

Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич считает недостойным поступок своего соотечественника Нестора Фернадо Пенови, оскорбившего россиянку на чемпионате мира.

- Сексизм и неуважение. После того, как российские власти отреагировали на наш призыв, Пенови, который заставил русскую девушку говорить непристойности, не сможет посещать стадионы. Он добавится к тем 3000 болельщикам, которые были отстранены от посещения чемпионата мира, - написала Буллрич в своем Твиттере.

Sexista e irrespetuoso. Después de que las autoridades rusas dieran lugar a nuestro pedido, Fernando Penovi, el argentino que usó a una joven rusa para decir obscenidades, no podrá ingresar a los estadios. Se suma a los 3000 que quedaron fuera del #MundialRusia2018. pic.twitter.com/CTTgZ0RDSR – Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 21 июня 2018 г.

Ранее в Интернете было опубликовано видео, на котором аргентинский болельщик Нестор Фернадо Пенови просит россиянку, не знающую испанского языка, повторить за ним фразы непристойного содержания.

По данным аргентинских СМИ, Пенови, отстраненный от посещения матчей ЧМ-2018, уже вернулся на родину.

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