Сексизм и беспорядки. ФИФА оштрафовала Датскую футбольную ассоциацию за поведение фанатов

ФИФА оштрафовала Датскую футбольную ассоциацию за беспорядки и баннеры дискриминационного характера, информирует пресс-служба организации. Во время матча группового этапа чемпионата мира между Данией и Австралией (1:1) болельщики скандинавской страны бросали предметы в австралийских фанатов, а также вывесили баннер сексистского характера.

Датская футбольная ассоциация оштрафована на 20 тысяч швейцарских франков.

Дания выступает в группе С. Ей предстоит сыграть против Франции (26 июня, Москва, "Лужники").

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