17:28 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Сексистская и неуместная шутка". Аргентинское СМИ - о поступке болельщика, оскорбившего россиянку


Аргентинское издание Toda Noticias считает неуместным поступок своего соотечественника Нестора Фернадо Пенови. Мужчина оскорбил россиянку во время чемпионата мира, попросив ее повторить за ним фразы непристойного содержания.

- Сексистская и неуместная шутка дорого обошлась Нестору Фернандо Пенови, - пишет издание. - Он получил запрет на посещение матчей чемпионата мира в России после того, как опубликовал видео, на котором молодая девушка произносит грубые фразы, не понимая их смысла. 

По данным аргентинских СМИ, Пенови, отстраненный от посещения матчей ЧМ-2018, уже вернулся на родину.

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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/news/byt-pridurkom-dorogo-reakciya-argentincev-na-deportaciyu-sootechestvennika-oskorbivshego-rossiyanku-na-chm-2018-1424952/

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