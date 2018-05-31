Секс, алкоголь и соцсети. Что Лев запретил немецким игрокам на чемпионате мира

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев запретил игрокам заниматься сексом, чрезмерно выпивать и пользоваться социальными сетями во время чемпионата мира в России, сообщает Marca. Отмечается, что подобный запрет действовал и на турнире в Бразилии в 2014 году, когда немцы стали чемпионами.

- Ребята хорошо знакомы с нашими правилами поведениями, - заявил Лев. - К тому же они знают, каковы наши амбиции. Каждый игрок - часть пазла, и команда намного важнее каждого отдельно человека.

Впрочем, по данным издания, запрет не так суров, как кажется. На турнире будут периоды, когда игроки смогут встретиться с семьями. Кроме того, не запрещено выпить бокал вина перед сном - не более. А вот в чем тренерский штаб остается непреклонен, так это использование соцсетей, которые признаны абсолютно ненужными во время такого важного турнира.

Напомним, сборная Германии на чемпионате мира-2018 сыграет в группе F с командами Мексики, Швеции и Южной Кореи.

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