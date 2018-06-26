Сегодняшние тренировки Германии и Кореи на "Казань-Арене" отменены

Предматчевые тренировки сборных Германии и Кореи на стадионе "Казань-Арена" отменены по погодным условиям, они перенесены на другие стадионы города - "Центральный" и "Электрон".

Южнокорейцы будут тренироваться на "Центральном", немцы - на "Электроне", однако точное время начала их занятий еще не определено. Изначально тренировка была запланирована на 19.30 по московскому времени.

Во вторник над Казанью прошла гроза, которая сопровождалась сильным дождем и градом. Несколько магистральных улиц города оказались подтопленными.



Корея - Германия: чемпионат мира по футболу, 27 июня 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 17.00 (время московское)

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