Седрик Суариш: "Каждый следующий матч на ЧМ будет финалом для Португалии"

Защитник сборной Португалии по футболу Седрик Суариш считает, что для команды каждый следующий матч на стадии плей-офф чемпионата мира станет своеобразным финалом.

В понедельник сборная Португалии в заключительном матче группового этапа сыграла вничью с командой Ирана со счетом 1:1 и заняла второе место в группе В. В 1/8 финала португальцы сыграют с уругвайцами. В среду португальская команда провела очередную тренировку на базе в подмосковном Кратове.

- Безусловно, групповой этап был неимоверно сложным для сборной Португалии, но таким же сложным он был для всех команд, которые приехали на чемпионат мира, - цитирует ТАСС Суариша. - Команда заслуженно вышла в 1/8 финала, выполнила свою цель, но теперь нам нужно двигаться дальше. Португальская команда выходит на финишную прямую, и на этой дистанции каждый следующий матч на чемпионате мира станет своеобразным финалом для нашей сборной. Мы являемся действующими чемпионами Европы, и наша задача - подтвердить уровень на мировой арене.

Уругвай имеет в составе отличных игроков, они дважды были чемпионами мира, и ни для кого не секрет, что игра не станет легкой ни для нашей сборной, ни для команды соперника. На турнире они не только не потерпели ни одного поражения, но и не пропустили не единого мяча, однако у нас есть свои сильные стороны, которые, я уверен, позволят как минимум достойно противостоять сопернику.

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