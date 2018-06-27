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Седрик Суариш: "Главное - побеждать. А красиво или уродливо - пусть зрители оценивают"


Защитник сборной Португалии  Седрик Суариш остался доволен тем, как команда прошла групповой турнир ЧМ-2018. В 1/8 финала португальцы встретятся с Уругваем.

– Групповой турнир оказался тяжелым для всех, – цитирует A Bola Суариша. – Но мы достигли цели и готовимся к 1/8 финала. Теперь каждый матч – финал. Самое главное – это результат. Мы чемпионы Европы и подтверждали свой уровень не раз. Наша задача – побеждать. Красиво или уродливо – это зрители пусть судят.

У Уругвая отличная команда. Эта сборная дважды становилась чемпионом мира. В 2018 году уругвайцы еще не проигрывали и не пропускали. Это интересно. Но и у нас есть козыри, с которыми нужно считаться.

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