06:47 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Себастьян Ларссон: "Сегодня Швеция проиграла, но нам надо двигаться дальше"


Полузащитник сборной Швеции Себастьян Ларссон прокомментировал поражение своей команды от Германии в матче второго тура чемпионата мира. Немцы взяли верх со счетом 2:1, при этом забили второй мяч уде в добавленное время.

- У нас были возможности для контратак, мы не можем никого винить, кроме себя, мы проигрываем и выигрываем вместе как одна команда, - цитирует ТАСС Ларссона. - Сегодня мы проиграли, но нам надо двигаться дальше.

 

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https://worldcup2018.tass.ru/articles/5318747

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