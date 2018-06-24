Себастьян Ларссон: "Сегодня Швеция проиграла, но нам надо двигаться дальше"

Полузащитник сборной Швеции Себастьян Ларссон прокомментировал поражение своей команды от Германии в матче второго тура чемпионата мира. Немцы взяли верх со счетом 2:1, при этом забили второй мяч уде в добавленное время.



- У нас были возможности для контратак, мы не можем никого винить, кроме себя, мы проигрываем и выигрываем вместе как одна команда, - цитирует ТАСС Ларссона. - Сегодня мы проиграли, но нам надо двигаться дальше.

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