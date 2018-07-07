Сделайте исключение для вратарей - разрешите четвертую замену в основное время

Любопытный эпизод с точки зрения правил игры произошел в конце основного времени матча 1/4 финала чемпионата мира Россия - Хорватия, когда повреждение получил вратарь хорватов Даниель Субашич. К тому времени все три замены были уже сделаны. А четвертую по новым правилам можно использовать только в дополнительное время.

Что произошло бы, если бы голкипер оказался не в состоянии продолжать встречу? В ворота встал бы кто-то из полевых игроков, и оставшиеся минуты хорватам пришлось бы играть в меньшинстве - вдесятером. А в перерыве перед началом дополнительного времени они получили бы право сделать четвертую замену и вновь выпустить на поле полный состав.

Выглядит странно? Согласен. Но таковы сегодня правила.

Возможно, Международному совету футбольных ассоциаций (ИФАБ), уполномоченному вносить в эти правила изменения и уточнения, стоит обратить внимание на случившееся сегодня. И сделать исключение для вратарей: разрешить производить четвертую замену, если голкипер получает травму в основное время матча, а три замены уже сделаны. (Александр БОБРОВ)