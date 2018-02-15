Счетная палата может проверить подготовку к ЧМ-2018 после турнира

Счетная палата может провести проверку подготовки к чемпионату мира-2018, но уже после его завершения, сообщает RNS. По словам главы Счетной палаты Татьяны Голковой, сейчас ситуация с подготовкой к турниру существенно улучшилась.

- На данной стадии мы проверками уже не занимается. Возможно, проверки будут уже потом, - сказала Голикова. - Мы видим, что сейчас ситуация меняется резко в положительную сторону, мы очень рассчитываем, что все будет готово в срок. Понятно, что подготовка проходит не без проблем.

На начальных стадиях у нас были претензии с точки зрения задержки графиков выполнения работ, особенно это касалось наших проверок двухгодичной давности.