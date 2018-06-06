Щербаченко не будет сбривать усы в поддержку Черчесова

Известный российский тренер Федор Щербаченко призвал общественность в оставшуюся до чемпионата мира неделю забыть про критику и не хаять сборную России.



- Многие сейчас критикуют Черчесова за состав. Но если посмотреть, наш тренерский штаб ищет оптимальный вариант, в том числе и из-за травм, - сказал Щербаченко. - Не понравился Кудряшов и Гранат - выпустил Кутепова. Не устроил в опорной зоне Кузяев - дал шанс Газинскому.

Черчесов сам понимает, что не все идеально. А футбольную общественность я призываю в оставшуюся до чемпионата мира неделю забыть про критику, не хаять наших ребят. Им нужна наша поддержка, мы можем передать футболистам свою уверенность. А уж потом можно будет спрашивать за результат.

И еще. Считаю, Черчесов вызвал лучших россиян, которые здорово проявили себя в своих клубах. А кого он еще мог позвать? Однако стоит заметить, что все-таки на ведущих ролях в клубах РФПЛ находятся легионеры.

Я поддерживаю флеш-моб, который запустил Иван Ургант - "Усы надежды". В общем, поэтому не сбриваю усы и поддерживаю Станислава Черчесова и нашу сборную. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Губерниев поддержал акцию "Усы надежды" в поддержку Черчесова. Фото //

Все о сборной России по футболу //

Все о чемпионате мира по футболу-2018 в России