Сборные Японии и Бельгии не будут тренироваться на "Ростов Арене" перед матчем

Команды Бельгии и Японии не будут проводить тренировку на "Ростов Арене" перед матчем 1/8 финала ЧМ-2018, сообщил пресс-офицер стадиона.

- Сборная Японии будет сегодня тренироваться на стадионе "Олимп-2", бельгийцы - на стадионе СКА, - цитирует пресс-офицера ТАСС. - Но и о каком переносе тренировок с "Ростов-Арены" говорить не приходится. Дело в том, что команды могут проводить тренировки как на стадионе, где пройдет на следующий день матч, так и на подготовленных резервных стадионах. Сборные Бельгии и Японии решили тренироваться не на "Ростов-Арене".

Бельгия - Япония: чемпионат мира по футболу, 2 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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