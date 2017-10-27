Сборные Германии, Сербии и Японии рассматривают Казань в качестве базы на ЧМ-2018

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил о том, что сборные Германии, Сербии, Японии и Австралии рассматривают Казань как место базирования во время чемпионата мира 2018 года. Казань подготовит четыре базы к турниру.

– Нас посетили уже много сборных. Заинтересованность высказали сборные Японии, Австралии, Сербии, представители которой приезжал совсем недавно, Германии, – приводит ТАСС слова Леонова. – Но, как вы знаете, окончательно команды определятся после жеребьевки турнира 1 декабря.

Напомним, что чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборные Германии, Сербии и Японии уже отобрались на турнир. Австралийцы в стыковых матчах за право выступить на мировом первенстве 10 и 15 ноября сыграют с командой Гондураса.