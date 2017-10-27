11:20 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборные Германии, Сербии и Японии рассматривают Казань в качестве базы на ЧМ-2018

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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил о том, что сборные Германии, Сербии, Японии и Австралии рассматривают Казань как место базирования во время чемпионата мира 2018 года. Казань подготовит четыре базы к турниру.

– Нас посетили уже много сборных. Заинтересованность высказали сборные Японии, Австралии, Сербии, представители которой приезжал совсем недавно, Германии, – приводит ТАСС слова Леонова. – Но, как вы знаете, окончательно команды определятся после жеребьевки турнира 1 декабря.

Напомним, что чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборные Германии, Сербии и Японии уже отобрались на турнир. Австралийцы в стыковых матчах за право выступить на мировом первенстве 10 и 15 ноября сыграют с командой Гондураса.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4681692

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Owck

Ждут жеребьевки, С1, F1 или H1 для Германии.

12:25

shur

Насколько мне известно, на Кубке Конфедераций Германия жила в Сочи. Ей там понравилось, и они хотели на ЧМ тоже там базироваться. Теперь что? Приоритеты изменились?

12:03