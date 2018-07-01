Сборные Франции и Уругвая - первые четвертьфиналисты ЧМ-2018

Сборные Франции и Уругвая первыми вышли в 1/4 финала чемпионата мира-2018. Французы в субботу обыграли Аргентину (4:3), а уругвайцы победили Португалию (2:1).

Франция и Уругвай встретятся 6 июля в Нижнем Новгороде. Эта игра будет девятой по счету между соперниками. Преимущество по личным встречам на стороне Уругвая - 3 победы, 4 ничьи и 1 поражение.

При этом команды всегда играют вничью со счетом 0:0. В плей-офф ЧМ Франция и Уругвай ранее не встречались.

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