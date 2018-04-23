Сборные Австралии, Колумбии и Японии приедут на ЧМ-2018 со своими поварами

Министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов отметил, что сборные Австралии, Колумбии и Японии приедут на чемпионат мира-2018 в Россию со своими поварами.



- Стал известен график заезда команд – 10, 12 и 13 июня они прибывают на территорию баз, - цитирует ТАСС Леонов. - Все приезжают со своими поварами, но мы предусмотрели и наше казанское гостеприимство. Надеемся, что наша еда придется им по душе.

Каким бы великим игроком он ни был, футболист все равно остается футболистом. Никаких сверхзадач и просьб нет, все традиционно.

Как раз на базе нашей "Ак Барса" будет проживать сборная Австралии. Может быть, это тоже принесет им определенную удачу.