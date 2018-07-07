Сборную Швеции эвакуировали из отеля из-за опасности пожара в день матча ЧМ с Англией

Футболисты сборной Швеции были вынуждены эвакуироваться из отеля в Самаре накануне матча 1/4 финала чемпионата мира против Англии из-за заработавшей пожарной сигнализации, сообщает The Sun. Сигнализация включилась в 8.30 утра, и игроки покинули отель через аварийцую лестницу.

После проверки никаких признаков возгорания не обнаружилось, шведы вернулись по своим комнатам, но были крайне недовольны произошедшим.

Напомним, шведы и англичане сыграют сегодня в 17.00 по московскому времени.

Швеция - Англия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 17.00 (время московское)