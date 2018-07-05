Сборную России в Сочи встретят светодиодным салютом

Директор краснодарского краевого радиотелевизионного передающего центра Александр Золотов сказал, что сборную России в Сочи встретят праздничной иллюминацией на телебашне. Национальная команда прибудет в столицу Олимпиады-2014 сегодня, 5 июля, где сыграет с Хорватией в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

– Мы очень ждем наших футболистов-победителей, – цитирует ТАСС Золотова. – Подготовлен особый праздничный сценарий художественной подсветки сочинской телебашни. С 20.00 в четверг в честь прилета нашей команды запустим иллюминацию триколора, главным украшением которой станут разноцветные розы фейерверка.

Он отметил, что если команда Станислава Черчесова выйдет в полуфинал, "на телевышке зажжется грандиозная иллюминация, которая станет сюрпризом для жителей и гостей Сочи".

Матч Россия – Хорватия состоится в субботу, 7 июля, на стадионе "Фишт". Начало игры – 21.00 по московскому времени.

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