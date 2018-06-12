09:28 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборную Нигерии встретили хлебом-солью и казачьей лезгинкой в Ессентуках

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Ессентуки встретили игроков сборной Нигерии, прибывших для участия в чемпионате мира, хлебом-солью и казачьей лезгинкой, сообщает ТАСС. Команда прилетела в международный аэропорт Минеральные Воды поздно вечером 11 июня.

- Ансамбль "Хуторок" поднес гостям традиционные хлеб-соль, прозвучали казачьи здравницы. "Футболисты попробовали хлеб-соль, оказалось, они знают наши традиции. Все прошло в дружественной атмосфере и завершилось фотографией на память, - говорится в сообщении.

Нигерийцы в групповом турнире ЧМ-2018 встретятся с командами Хорватии (16 июня, Калининград), Исландии (22 июня, Волгоград) и Аргентины (26 июня, Санкт- Петербург). 

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Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5283603

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