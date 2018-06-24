Сборную Испании встретили в Калининграде более 500 человек

Прибытие сборной Испании в Калининград вызвало большой ажиотаж у зрителей. Посмотреть на испанцев у гостиницы собралось более 500 человек, сообщает ТАСС. Для того, чтобы увидеть звезд мирового футбола, люди окружили ограду, за которой находится автобус команды, а некоторые пытались залезть на забор. В ожидании выхода игроков многие болельщики пели кричалки и размахивали флагами. При этом встречать испанских футболистов пришли не только их земляки, но и жители Калининграда, а также болельщики из Марокко.

В Калининграде испанцы проведут заключительный матч группового турнира ЧМ-2018 против Марокко.

Испания - Марокко: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)